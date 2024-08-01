شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من إعلانه بطلا للدوري المصري بشكل رسمى فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

قطع فريق الأهلي شوطا كبيرا نحو تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالى والـ 44 في تاريخه، بعدما استعاد صدارة الدوري رغم المنافسة الضارية من بيراميدز، الذي كان يعتلي صدارة الدوري بفارق يقترب من 20 نقطة قبل أن يلعب الفريق الأحمر المؤجلات ويخطف منه الصدارة، خصوصا بعد الفوز عليه في المواجهات المباشرة.

الأهلي أصبح على مقربة من حصد درع الدوري بشكل رسمي، حيث يحتاج 7 نقاط من أصل 18 نقطة تمثل 6 مباريات متبقية له في مشوار الدوري الدوري،، حيث سيلعب أمام البنك الأهلي،المقاولون العرب،سموحة،زد ،إنبي ومودرن سبورت.

وقد تشهد مباراة سموحة المقررة 8 أغسطس الحالى تتويج الأهلي بالدوري حال الفوز أو التعادل فيها شريطة أن يفوز في المباراتين القادمتين أمام البنك الأهلي اليوم والمقاولون العرب الأحد المقبل، وفي حال حقق فريق بيراميدز الانتصار في مبارياته أيضا، لأنه حال تعثر الفريق السماوي ستتغير الحسابات وسيكون الأهلي بحاجة إلى عدد أقل من النقاط للتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر عقب حال حسم درع الدوري رقم 44 مبكرا بشكل رسمي، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.



ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.