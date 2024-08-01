شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ثلاثى التنس الأرضى بعضوية لجان الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

فاز الثلاثي وليد سامى وأحمد كمال وأحمد عبده أعضاء مجلس إدارة اتحاد التنس بعضوية اللجان الخاصة بالاتحاد الأفريقي للتنس بعد ترشيحات من الاتحاد المصرى برئاسة إسماعيل الشافعى.

تواجد وليد سامي في عضوية لجنة تنظيم كأس الأمم الأفريقية والبطولات وفاز أحمد كمال بعضوية لجنة التسويق وفاز أحمد عبده بعضوية لجنة الكراسي المتحركة.

وشارك المنتخب المصري للتنس بلاعبة واحدة فقط أولمبياد باريس 2024 وهى ميار شريف، التي ودعت المنافسات بعد الخسارة أمام كارولين فوزنياكي الدنماركية بنتيجة 2-1 في مجموع الأشواط