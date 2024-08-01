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منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أمام إسبانيا ويودع أولمبياد أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 01 أغسطس 2024 01:18 م

 

وتضم البعثة اللاعبتين دعاء الغباشى ومروة مجدي والإيطالي نيكول أنجولو المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

 

وتواجد المنتخب المصري للطائرة الشاطئية بجوار كل من منتخبات: "البرازيل، إيطاليا، وإسبانيا".

 

وتشهد منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد 2024، مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات.

 

ويتأهل للدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن الثوالث "4 من أصل 6 مجموعات".

 

وتأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.

 

وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي دعاء الغباشي، ومروة مجدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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