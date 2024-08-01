شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أمام إسبانيا ويودع أولمبياد أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 01 أغسطس 2024 01:18 م
وتضم البعثة اللاعبتين دعاء الغباشى ومروة مجدي والإيطالي نيكول أنجولو المدير الفني للمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.
وتشهد منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد 2024، مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات.
ويتأهل للدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن الثوالث "4 من أصل 6 مجموعات".
وتأهل المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية لأولمبياد باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة بعد غياب 8 سنوات.
وتأهل المنتخب بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب عقب الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة، ومثل المنتخب المصري الثنائي دعاء الغباشي، ومروة مجدي.
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