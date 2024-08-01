شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يكشف لليوم السابع كواليس غرق لاعب الملاكمة الحمزة تامر والان مع تفاصيل الخبر

كشف صلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادى الترسانة، تفاصيل وكواليس غرق الحمزة تامر لاعب الملاكمة بالنادى، والذى توفى خلال الساعات الماضية داخل حمام السباحة بنادى الترسانة.

قال صلاح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب بعد الانتهاء من التدريبات مع زملاؤه بفريق الملاكمة، حصلوا على إذن من مدير النادى بالنزول في حمام السباحة لمدة نصف ساعة بعد تدريب الملاكمة.

وأضاف امين الصندوق أن زملاؤه خلال التواجد داخل حمام السباحة فوجئوا بعدم وجوده ،وتم اكتشاف تعرضه للغرق، وأشار إلى أنه تم نقل اللاعب الى المستشفى لمحاولة إنقاذه الا انه فارق الحياة، متمنيا أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

واختتم صلاح عبد الفتاح حديثه أنه لا يوجد إهمال فى الامر حيث حصل اللاعبون على اذن بالنزول الى حمام السباحة بعد انتهاء تدريباتهم.

وشهد حمام السباحة داخل نادي الترسانة أمس الأربعاء غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بالنادي، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأنه تقرر إغلاق حمام السباحة بنادي الترسانة، وتحويل جميع المتسببين في الحادث إلى جهات التحقيق الرسمية.