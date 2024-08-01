شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عروضا جديدة لشراء بيرسي تاو بعد ترحيب كولر برحيله والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض جديدة للتعاقد مع بيرسي تاو جناح الفريق، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في رحيل اللاعب الجنوب أفريقي والتعاقد مع جناح جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

ومنح كولر إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق بيرسي تاو ولا يحبذ بقاؤه من أجل إفساح المجال للتعاقد مع جناح أجنبي جديد، لاسيما مع تراجع مستوى اللاعب الفني في الفترة الأخيرة وعدم وجود تأثير له مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويبتعد بيرسي تاو عن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي منذ عودته من الإصابة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التركيز في المباريات الأخيرة لفريقه.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر حال حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي مبكرا، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.