شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتلى صدارة هدافى الأهلى بالدوري قبل لقاء البنك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس،نظيره البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى "دوري nile".



وسام أبو على يتصدر هدافى الأهلى

قائمة هدافى الأهلى

ويعتلى الفلسطيني وسام أبو على قائمة هدافى النادى الأهلى في بطولة الدورى قبل مواجهة البنك الأهلى برصيد 14 هدفا، متفوقا على إمام عاشور صاحب الوصافة برصيد 8 أهداف، ثم يأتي بيرسى تاو في المركز الثالث برصيد 6 أهداف، ثم محمود كهربا بـ5 أهداف، ثم حسين الشحات ورضا سليم برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ17 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.