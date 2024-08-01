شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 1 - 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 1 - 8 – 2024، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تشهد ملخصا للعديد من الأخبار الرياضية المهمة.

أولمبياد باريس.. خسارة سيدات سلاح الشيش من إيطاليا فى ربع نهائى الفرق

خسر منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش من إيطاليا المصنف أول عالم بنتيجة 45 - 14 فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024 التى تستمر حتى يوم 11 أغسطس الجارى.

الأهلى يترقب عروضا جديدة لشراء بيرسي تاو بعد ترحيب كولر برحيله

يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عروض جديدة للتعاقد مع بيرسي تاو جناح الفريق، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني في رحيل اللاعب الجنوب أفريقي والتعاقد مع جناح جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

الترسانة يكشف لليوم السابع كواليس غرق لاعب الملاكمة حمزة تامر

كشف صلاح عبد الفتاح أمين صندوق نادى الترسانة، تفاصيل وكواليس غرق حمزة تامر لاعب الملاكمة بالنادى، والذى توفى خلال الساعات الماضية داخل حمام السباحة بنادى الترسانة.

منتخب الطائرة الشاطئية يخسر أمام إسبانيا ويودع أولمبياد أولمبياد باريس

خسر منتخب فراعنة الطائرة الشاطئية أمام نظيره الإسبانى بنتيجة 3-0 بالجولة الثالثة من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل، ليودع المنافسة.

الزمالك: قرار المحكمة الرياضية يحدد خطواتنا فى أزمة مستحقات باتشيكو

قامت المحكمة الرياضية خلال الساعات الماضية بمد اجل الحكم في قضية مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك الى جلسة يوم 31 أكتوبر.

اتحاد الملاكمة: غير مسئولين عن غرق حمزة تامر وعلى الترسانة توضيح الأمر

كشف الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة ان الاتحاد غير مسئول عن واقعة غرق اللاعب حمزة تامر، لاعب فريق الملاكمة بنادى الترسانة ، خلال أداء تدريبات استشفاء فريقه.

المنتخب الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بارجواى فى الأولمبياد

يختتم منتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، تحضيراته لمواجهة بارجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس، والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في لقاء مثير بعد وصول الفراعنة إلى هذا الدور متصدرين مجموعته الثالثة على حساب إسبانيا الوصيف.