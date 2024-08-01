شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المحكمات تحت إشراف الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس معسكر المحكمات، والذي يضم 35 محكمة في نسخته الحالية، ويستمر حتى الخامس من أغسطس الحالي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وافتتح المعسكر بحضور تامر دري المحاضر الدولي، سيد مراد المحاضر الدولي ومحمد أبو خاطر مسؤول اللياقة البدنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومثل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، ومدير المعسكر، كما شهد المعسكر تواجد دكتور عزب حجاج، إبراهيم نور الدين وهيام بركة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، صرف مكافأة استثنائية للمنتخب الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى بعد الفوز على إسبانيا 2-1 فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد باريس 2024.

وتواصل أعضاء اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى واللاعبين وهنأوهم بالتأهل لربع النهائى، وأشادوا بالروح العالية والفوز على منتخب إسبانيا وتصدر المجموعة الثالثة.

