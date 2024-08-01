شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم مودرن سبورت ينافس أسامة فيصل على تدعيم هجوم الأهلي بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الميركاتوالصيفى، بعد تألقه في الموسم الحالي رفقة ناديه وبات من أبرز اللاعبين في الدوري المصري بالموسم الحالي.

ودخل أحمد عاطف في منافسة مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي لاختيار أحدهما من أجل تدعيم هجوم الأهلي في الصيف الحالي، في ظل رغبة مسئولي القلعة الحمراء في ضم مهاجم محلي مع وسام أبو علي إضافة إلى المهاجم الأجنبي المتوقع التعاقد معه في الصيف الحالي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأحمر عقب حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي، من أجل منحهم الراحة الكافية، في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الموسم الحالي وخاصة في آخر شهرين، خشية من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات.

ويحتاج الأهلي الفوز 7 نقاط من أصل 6 مباريات متبقية لضمان التتويج بدرع الدوري بشكل رسمي بدون النظر إلى نتائج بيراميدز منافسه على حصد درع الموسم الحالي، بحيث يتربع الفريق الأحمر على الصدارة بعدد 72 نقطة من لعب 28 مباراة ويتبقى له 6 مباريات في عمر المسابقة.

ويخطط مارسيل كولر لإراحة مجموعة من اللاعبين الأساسيين، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تلاحم الموسم المقبل بدون حصول اللاعبين على راحة كافية.