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3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

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المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأوليمبي

يختتم المنتخب المصري الأوليمبي استعداداته قبل مواجهة نظيره باراجواي غدًا الجمعة، ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تصدر مجموعتها برصيد سبع نقاط بالفوز في مبارتين على فرنسا وأوزباكستان والتعادل مع منتخب الدومنيكان من دون أهداف ضمن مباريات الجولة الأولى.

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وتأهل منتخب باراجواي لربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد التأهل في وصافة المجموعة برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الياباني الذي تصدر مجموعته برصيد تسع نقاط.

وتوجد ثلاث قنوات مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وباراجواي المقرر لها غدًا الجمعة وهي كالتالي..

قناة المغربية

القمر: النايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي

bein sports extra 1

التردد: 11054

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500

bein sports extra 2 – bein sports extra 3

التردد: 12604

الاستقطاب: H (أفقي)

معدل الترميز: 27500 نايل سات

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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