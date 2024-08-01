تطور مفاجئ في موقف السولية من الرحيل عن الاهلي

منحت إدارة النادي الاهلي عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الحرية في تحديد مصيره مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة، وذلك بعد وصول عروض عربية لرحيله عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وتلقى عمرو السولية عرضًا للرحيل عن النادي الاهلي في الفترة المقبلة من أندية في السعودية وليبيا خلال الفترة الماضية للرحيل عن المارد الأحمر.

اقرأ أيضًا: موقف الأهلي من العرض الفرنسي لرحيل محمد عبد المنعم

ومنحت إدارة النادي الاهلي عمرو السولية حرية تحديد مصيره سواء بقبول أحد العروض التي وصلته مؤخرًا، أو الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد.

ويغيب عمرو السولية عن مباريات النادي الاهلي خلال الفترة القادمة، بسب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال الأسابيع الماضية.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره البنك في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 31 مباراة.