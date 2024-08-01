ميكالي يستقر على تشكيل مصر لمباراة باراجواي بربع نهائي أولمبياد باريس

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة باراجواي، المقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وتأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط بالفوز في مبارتين على فرنسا وأوزباكستان والتعادل مع منتخب الدومنيكان من دون أهداف ضمن مباريات الجولة الأولى.

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فيما تأهل منتخب باراجواي لربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد التأهل في وصافة المجموعة برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الياباني الذي تصدر مجموعته برصيد تسع نقاط.

ويأتي تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المتوقع لمباراة باراجواي كالتالي..

حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وحسام عبد المجيد وعمر فايد وكريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد شحاتة ومحمد النني وأحمد نبيل كوكا.

في الخط الأمامي: أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.