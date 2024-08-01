هزمت الإيطالية في 40 ثانية.. أزمة حول أنوثة بطلة الجزائر في أولمبياد باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجحت الجزائرية إيمان خليف في التأهل إلى ربع نهائي منافسة الملاكمة في أولمبياد باريس 2024 بعد تخطي منافستها الإيطالية بسهولة في وقت قصير.

ولم تحتاج بطلة الجزائر سوى إلى 40 ثانية فقط لتحقق الفوز، على الإيطالية أنجيلا كاريني في الدور الـ 16 لوزن 66 كيلوجرامًا بقوة، بعدما وجهت لمنافستها مجموعة من اللكمات القوية.

وبهذا الفوز ترد إيمان خلف على الحملة الكبيرة التي شنت ضدها بعض وسائل وسائل الإعلام، الغربية، واتُهِمت بعدم استيفائها لمعايير "الأهلية الجنسية"، حتى إن جهات أخرى اتهمتها بأنها رجل يتنكر في هيئة امرأة لمواجهات السيدات في أولمبياد باريس.

وفي المقابل، ردت اللجنة الأولمبية الجزائرية، أمس الأربعاء، على هذه الحملة، مؤكدا أن الملاكمة الجزائرية خضعت لفحوصات وتحاليل تحت إشراف دولي قبل مشاركتها في هذه البطولة.

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