"فلسطيني جديد".. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم عمر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل المفاوضات للتعاقد مع الدولي الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم المقبل.

ويمتلك فريق الأهلي ضمن صفوفه حاليا، لاعب فلسطيني وهو المهاجم وسام أبو علي، الذي يقدم عروضًا مميزة منذ التعاقد معه في يناير الماضي، وأصبح هداف بطولة الدوري المصري حاليا برصيد 14 هدفا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن عمر فرج بجانب عدي الدباغ تم طرح اسمهما على النادي الأهلي، خاصة أنه سيتم قيدهما كلاعبين محليين، على غرار وسام أبو علي.

وأوضح، أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل الدخول في مفاوضات مع عمر فرج، والأمور قريبة إلا أن الصفقة لم تحسم حتى الآن، وسوف يتم إنهاء الأمور خلال الفترة المقبلة.

وخاض الدولي الفلسطيني 14 مباراة مع فريق آيك السويدي ليسجل هدفين كما صنع أربعة أهداف حاسمة في جميع المسابقات.

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