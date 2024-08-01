"سجل هدفا بالقميص رقم 10".. مقطع فيديو متداول لإسماعيل هنية وهو يلعب كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراحل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يلعب كرة القدم في غرة عام 2009.

ويعود مقطع الفيديو إلى شبكة قنوات "TRT"، وظهر فيه هنية أثناء تسجيل هدف لفريقه، واحتفاله معهم بالسجود، وارتدى هنية القميص رقم 10.

وأعلنت حركة حماس، فجر أمس الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في مقر إقامته بمدينة طهران في الإيران، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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