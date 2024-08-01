بنود تاريخية ومباراة عالمية.. تفاصيل الرعاية القطرية لملابس الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين حسين لبيب، لتوقيع عقود التعاقد مع شركة الملابس القطرية الجديدة "ذات" لمدة ثلاث مواسم.

وعلم موقع الخليج 365 تفاصيل بنود التعاقد الزمالك مع الشركة الجديد، حيث يحصل الأبيض على 15 مليون جنيه منحة تعاقد بواقع 5 ملايين لكل موسم بجانب توقيع بنود بامتيازات أخرى وهي:

-5 ملايين جنيه حال الفوز بالدوري.

-4.5 مليون جنيه حال الفوز ببطولة الكأس.

-10 ملايين جنيه حال الفوز بالكونفدرالية.

-30 مليون جنيه حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا.

-20 مليون جنيه حال المشاركة في كأس العالم للأندية.

-25 ألف قطعة ملابس لكل الفرق

-معسكر خارجي للفريق في إحدى الدول، وخوض مباراة عالمية مع فريق أوروبي كبير.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك التفاصيل الكاملة للتعاقد بشكل رسمي في مؤتمر صحفي كبير خلال الأيام المقبلة.

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