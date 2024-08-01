شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سيراميكا في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر، جواكيم أوجيرا، محمد سالم.

كما أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا عن تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، خالد صبحي، رجب نبيل، سعد سمير، فيفور أكيم، محمد توني، جون إيبوكا، محمد إبراهيم، محمد عادل، أحمد القرموطي، صامويل أمادي.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر في 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو سيراميكا 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

بينما في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا