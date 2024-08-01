شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. هادى صوعان يرفع العلم السعودي على منصات التتويج الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية الفضية التي حصدها البطل السعودي هادي صوعان.

يعتبر هادي صوعان هو أول لاعب سعودي يحصل على ميدالية في الأولمبياد، حيث حصد الميدالية الفضية عام 2000 في سيدني في سباق 400 متر حواجز، مسجلا ثاني أفضل زمن تلك السنة وأظهر في هذا السباق قوة عزيمة حتى أنه كاد يحقق الذهبية لولا قوة خصمه، ولكن يعتبر الرقم الذي سجله رقماً عالمياً صعباً.

ولد هادي صوعان في الطائف ولعب بنادي ضمك في ألعاب القوى، ويعتبر حامل الرقم الآسيوي في نفس اللعبة وصاحب المركز الأول في لقاء برشلونة الدولي بأسبانيا 2000.

توج صوعان ببطولة آسيا 2005 بالميدالية الذهبية وفي الألعاب العربية حقق الذهبية وفي دورة الألعاب الآسيوية 2002، حقق الذهبية في التتابع (4×400م) وفي بطولة العالم (200م حقق رابع العالم ولكن ظلت الميدالية الفضية في أولمبياد سيدني 2000 هي الأهم والأفضل بأفضل رقم شخصي 47.53 ثانية، كما فاز بالذهبية في الألعاب العربية 1999.

هذه الإنجازات الكبيرة جعلته يحل رابعاً بين أفضل عشرة في العالم وذلك باستفتاء مجلة «ترانك اندفيلو نيوز» الشهيرة، ويقول عن الميدالية الأولمبية انها كلفته سنوات من الجدية والانضباط والالتزام وأنه بدون ذلك لم يكن ليحقق شيئاً.