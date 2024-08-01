شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة البنك بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الأهلى والبنك الأهلى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 فى دوري nile، للحكم الدولى أمين عمر.

وستكون مباراة البنك الأهلى هي الثانية التي يديرها أمين عمر للأهلى، حيث سبق أن أدار مباراة الفريق الأحمر ضد زد هذا الموسم والتي انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

أرقام أمين عمر مع الأهلى

وأدار أمين عمر 22 مباراة للأهلى حقق المارد الأحمر الفوز فى 14 منها وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الأحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015، وكانت آخر مباراة أدارها أمين عمر للأهلى ضد فريق زد وفاز الاهلى بهدف نظيف.

يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

واقترب الأهلي من حسم درع الدوري للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يحتاج 7 نقاط من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي، بعدما اعتلى صدارة الدوري برصيد 72 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويتبقى للأهلي 6 مباريات بينما يتبقى لبيراميدز 3 مباريات.

فيما يحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.