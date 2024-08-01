شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة البنك الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه البنك الأهلى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى دوري nile.



أرقام كولر مع الأهلى

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة البنك

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 115 مباريات فاز فى 83 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 221 هدف وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 66 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودي صنداونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بسبع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويتطلع أهلى كولر لمواصلة قطار انتصاراته الذى وصل لـ17 انتصارا متتاليا، وذلك ضمن خطة حسم لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، في المقابل يفتش البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى عن الخروج بنتيجة إيجايبة ضمن خطة الهروب من الهبوط للقسم الثانى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا لضمان تحقيق انتصار جديد على البنك ضمن خطة التتويج باللقب.

ويستمر غياب علي معلول وعمرو السولية للإصابة بينما يغيب كل من كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء بسبب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.