شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يزور أحمد سليمان بعد جراحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى الخميس، 01 أغسطس 2024 05:45 م

حرص الجهاز الفنى بفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على زيارة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعلة البيضاء فى منزله للإطئنان على صحته بعد إجرائه جراحة فى القلب خلال الشهر الماضى. وتواجد جوميز المدير الفنى للزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة وأحمد مجدى المدرب العام،فى منزل أحمد سليمان كما ظهر معهم الصقر أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق. وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك قد خضع لجراحة فى القلب.

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