تمسك سعودي بالتعاقد مع دي بروين

أكدت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمار السعودي المستحوذ على ملكية الهلال والنصر والاتحاد والاهلي لا يزال متمسكًا بفكرة التعاقد مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي.

وكان صندوق الاستثمار السعودي قد دخل في مفاوضات مع اللاعب منذ فترة من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير رودي غاليتي أن صندوق الاستثمار السعودي لا يزال لديه أمل في الحصول على خدمات دي بروين، رغم انسحاب الاتحاد من مفاوضات التعاقد معه.

وانسحب اتحاد جدة من مفاوضات التعاقد مع بسبب المبلغ المالي الكبير الذي يطالب به مانشستر سيتي من أجل الموافقة على رحيله في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق.

ويتمسك صندوق الاستثمار السعودي بحسم صفقة الدولي البلجيكي هذا الصيف بعد أن حصلوا على موافقة اللاعب في وقت سابق على البنود الشخصية لانتقاله إلى أحد عمالقة دوري روشن.