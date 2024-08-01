موقف الاهلي من رحيل أفشة إلى الوحدة السعودي

حسم مسئولو النادي الاهلي، موقفهم من رحيل محمد مجدي أفشة، لاعب فريق الكرة الأول، إلى الدوري السعودي، بعد تليقه عرضًا مؤخرًا.

وكشف الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الاهلي رفضت العرض المقدم من نادي الوحدة السعودي لإستعارة محمد مجدي أفشه لمدة موسم واحد.

وأوضح شبانة في برنامجه الإذاعي أن سبب رفض الاهلي للعرض السعودي هو ضعف المقابل المادي المقدم، حيث توقف عرض الوحدة عند 500 ألف دولار فقط مقابل إعارة أفشه.

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وأضاف شبانة أن أفشه قد ظهر غاضبًا خلال مباراة سابقة عند إشراكه كبديل، وبناء عليه تم توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه عليه، نظرًا لتحذير اللاعبين مسبقًا بعدم إظهار الغضب عند التبديل حتى لا تنقله وسائل الإعلام.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره البنك في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة، فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 70 نقطة، حصدها الفريق الأزرق من 31 مباراة.