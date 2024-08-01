موقف بن شرقي من العودة إلى الزمالك

يستمر الحديث عن مفاوضات الزمالك مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق، من أجل عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح أشرف بن شرقي لاعبًا حرًا بعد أن قام لفسخ تعاقده مع الريان القطري بعد انتهاء الموسم الماضي بشكل رسمي.

وأكدت تقارير أن شقيق بن شرقي تحدث مع بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك فيما يخص إمكانية عودته إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن المفاوضات لم ترتق إلى الرسمية حتى الآن ولكن المقربين من إدارة الزمالك يحاولون تقريب وجهات النظر مع اللاعب فيما يخص الأمور المادية.

وأكدت التقارير أن ما تم تداوله عن وجود اتفاق بين الزمالك وأشرف بن شرقي لانضمامه إلى القلعة البيضاء غير صحيح.

وشددت على أن قيمة عقد اللاعب أصبحت عقبة في طريق عودته مجددًا للزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث أنه يغالي في طلباته المادية حيث أنها تفوق الحد الذي وضعه الفارس الأبيض لرواتب اللاعبين في الفريق.

وفي حال تعذر الوصول لحل مع اللاعب سيتم غلق الملف مبكرًا.