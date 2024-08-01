"يمتلك جنسيتين".. من هو الفلسطيني عمر فرج المرشح للانتقال إلى الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، اقتراب اللاعب الفلسطيني عمر فرح لاعب أيك السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويضم الأهلي في صفوفه لاعب فلسطيني، وهو اللاعب وسام أبو علي، الذي انضم إلى صفوف المارد الأحمر في يناير الماضي.

وخاض عمر فرج 14 مباراة رفقة فريق أيك السويدي في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

من هو الفلسطيني عمر فرج؟

يبلغ عمر فرج من العمر 22 عاماً، حيث يعد من مواليد 9 مارس 2002، في مدينة ستوكهولم بالسويد.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 22 عاماً مشواره في كرة القدم، من ناشئي فريق برومابوجكارنا، واستمر في فريقه حتى صعد إلى الفريق الأول في عام 2020.

وشارك عمر فرج للمرة الأولى، رفقة الفريق السويدي في 14 يونيو 2020 في مباراة فريق أمام أيك فريج، والذي انتهت بهدف دون مقابل لصالح فريقه، وتعرض فرج للطرد في هذه المباراة.

وبشكل عام شارك اللاعب صاحب ال 22 عاماً في 41 مباراة رفقة فريق بروما بوجكارنا، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وصناعة هدفين.

وفي أغسطس 2021 انضم عمر إلى فريق الرديف بنادي ليفانتي الإسباني، بعقد لمدة 5 سنوات، ونجح في تسجيل 5 أهداف رفقة الفريق.

وخرج اللاعب معاراً في يوليو 2022، إلى فريق ديجرفورس، خاض معهم 16 مباراة، أحرز خلالهم من تسجيل 4 أهداف.

وانتقل اللاعب إلى فريق أيك السويدي في فبراير 2023، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، وشارك رفقة الفريق في 41 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك اللاعب صاحب الـ 22 رفقة منتخبي السويد وفلسطين، حيث شارك للمرة الأولى رفقة المنتخب السويدي في مباراة ودية أمام منتخب فنلندا، أقيمت في يناير 2023.

وتم استدعاء للمنتخب الفلسطيني في يونيو 2024، للمشاركة في مباريات لبنان واستراليا، في تصفيات كأس العالم، بعد أن أبدى الاتحاد الفلسطيني رغبته في مشاركة اللاعب مع منتخب الفدائي.

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