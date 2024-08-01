شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على المقاولون العرب 1-0 في الشوط الأول بالدوري .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وسيراميكا، والتي تجمع الفريقين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بتقدم فريق سيراميكا على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله جون إيبوكا في الدقيقة 42.

وبدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر، جواكيم أوجيرا، محمد سالم.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، خالد صبحي، رجب نبيل، سعد سمير، فيفور أكيم، محمد توني، جون إيبوكا، محمد إبراهيم، محمد عادل، أحمد القرموطي، صامويل أمادي.

جاءت أحداث اللقاء هادئة بين الفريقين، ومع انتصاف أحداث الشوط الأول بدأ المقاولون العرب التكشير عن أنيابه الهجومية، عن طريق محمد عنتر ومحمد سالم.

وفي الدقيقة 26، سجل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب هدفاً بعد تسديدة مميزة سكنت شباك محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو والتي أثبتت وجود تسلل ليتم إلغاء الهدف.

ونجح جون ايبوكا مهاجم سيراميكا في الدقيقة 42، في تسجيل هدف التقدم لفريقه من خلال رأسية متقنة سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

احتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 49، بتقدم سيراميكا على المقاولون بهدف نظيف.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر في 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو سيراميكا 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.

بينما في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب ذئاب الجبل 30 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 9 وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا.