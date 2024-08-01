"اتهمت في أنوثتها".. من هي إيمان خليف الملاكمة التي أثارت الجدل في الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

شهدت منافسات السيدات للملاكمة بأولمبياد باريس 2024 واقعة لا تتكرر كثيراً بعد قرار الإيطالية أنجيلا كاريني الانسحاب أمام الجزائرية إيمان خليف بعد أقل من دقيقة إثر لكمتين قويتين على رأسها.

وبعد هذه الواقعة، نجحت إيمان خليف في حجز مقعدها في دور ربع النهائي من منافسات وزن 66 كيلو جرام سيدات.

وخلال الساعات الماضية تعرضت إيمان خليف إلي حملة هجوم عنيفة من جانب وسائل الإعلام الأجنبية، بالإضافة إلى اتهامها بعدم استيفاء المعايير الخاصة بـ"الأهلية الجنسية" وتنكرها في هيئة إمرأة من أجل المشاركة في منافسات السيدات.

وجاء هجوم وسائل الإعلام على لاعبة الجزائر بعد واقعة اليوم وكذلك استغلال استبعادها من بطولة العالم للملاكمة للعام الماضي في الهند بسبب عدم استيفائها لمعايير الأهلية الجنسية وارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

ويعرض "الخليج 365" معلومات عن إيمان خليف الملاكمة الجزائرية:

من مواليد 2 مايو 1999 أي تبلغ من العمر الـ24 عاماً.

نشأت في ولاية تيارت الجزائرية.

شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة سيدات في 2018.

في 2019، مثلت الجزائر في بطولة العالم للملاكمة النسائية. تعتبر أول لاعبة جزائرية تصل إلي نهائي بطولة العالم نسخة 2022.

خسرت لقب بطولة العالم علي يد الهولندية إيمي برودهرست. فازت بفضية بطولة العالم للرابطة الدولية للملاكمة 2022. حصدت ذهبية دورة أميركا المفتوحة للملاكمة 2024.

المشاركة الأولمبية الثانية لها، بعد ظهورها في أولمبياد طوكيو 2020.