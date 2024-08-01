الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر أمام باراجواي في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر تحت 23 عاماً أمام منتخب باراجواي، التي ستجمع بينهما أمس الجمعة في الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024.

ويلاقي منتخب مصر تحت 23 عاماً نظيره منتخب باراجواي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وأسندت مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحيكم سويدي، بقيادة جيلين نيبرج، ويعاونه ماهبود بيجي مساعد أول، أندريا سودر كفيست مساعد ثان، وحكماً رابعاً درو فيشر، وعلى الفار مايكل بارويجين.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بأولمبياد باريس، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وحيد، فيما احتل منتخب باراجواي المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

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