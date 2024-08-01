مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويشهد تشكيل المارد الأحمر، عودة اللاعب ياسر إبراهيم إلى التشكيل الأساسي للفريق، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعهم من 28 مباراة بالمسابقة، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة من 31 مباراة بالدوري.