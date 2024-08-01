"ياو أنور يقود الهجوم".. تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الأهلى فى الدورى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفنى للفريق، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط: إسحاق يعقوبو، أحمد النادرى، سيرجى أكا، محمد هلال.

خط الهجوم: أحمد مدبولى، ياو أنور.

وجاءت قائمة بدلاء البنك الأهلي كالتالي:

حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، أحمد ربيع، عماد فتحى، موسى فراوى، جريندو.

ويدخل البنك الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من 31 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعهم من 28 مباراة بالمسابقة.

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