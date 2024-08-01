Couples الدوري المصري.. "شفتها في الكعبة قبل ما أعرفها".. قصة حب مؤمن زكريا وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

السند الحقيقي وست بـ100 راجل، هكذا لقب الجماهير ريهام الشيمي زوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والتي تقدم كل أوجه الدعم له بعد انتهاء رحلته الكروية اثر إصابته بمرض نادر.

بدأت قصة حب مؤمن زكريا وريهام الشيمي والتي تختلف عن غيرها من القصص في الرياضة المصرية خلال فترة تواجد الثنائي في المرحلة الجامعية، إذ وقتها طلب نجم الأهلي مساعدة أحد أصدقائه من أجل التعرف عليه.

وقالت ريهام في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "صاحبة السعادة":" قصتنا بدايتها هو كان معجب بيا من الأول، كنا مع بعض في الجامعة بس مانعرفش بعض، وشافني في فرح صاحبه وقاله وقتها عايز اتعرف عليها، هو نصيب بجد أنا مكنتش أعرف عنه حاجة وأنه لاعب كورة، اتعرفنا علي بعض بعدين بعد ما اتكلمنا".

فيما علق مؤمن زكريا علي سبب رغبته في الزواج منها: "كنت بعمل عمرة، وشفتها قدامي وتخليتها عند باب الكعبة وهي مكانتش تعرف القصة دي غير دلوقتي".

وتابع:"يوم لما كنت رايح أمضي في الزمالك كان يوم جمعة واتصلت بيها أعرفها مكانتش فاهمه ده يعني ايه، بس بعد كده فهمت وقالت لي ربنا يوفقك ووقفت جنبي".

واحتفل مؤمن زكريا بخطوبته على ريهام الشيمي في أغسطس 2015، وبعد عامين فقط دخل الثنائي عش الزوجية في 2017 بعد حفل زفاف كبير شهد حضور نجوم كرة القدم والرياضة المصرية وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق أبرز الحاضرين.

ورزق الثنائي بعد عام من زواجهما بـ"مالك"، ورغم إصابته بمرض خطير وتأكيد الأطباء على صعوبة انجبهما طفل أخر، الإ أن نجم الأحمر أحتفل في سبتمبر 2022 بقدوم مولودته الثانية "نيللي".

ودائما ما تظهر زوجة مؤمن زكريا رفقته في جميع المناسبات والفعاليات التي يشارك بها، وتحرص على الوقوف بجانبه إذ التقطت الكاميرات أكثر من مرة وهو يتعكز عليها رافضاً الاستعانة بأي شخص أخر.

ولم يترك مؤمن مناسبة الإ وتحدث عن دورها الكبير ومساعدتها له خلال فترة مرضه وحرصها على الوقوف معه، وكذلك التعبير عن حبه لها خلال العديد من الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعن دورها في فترة مرضه قالت:" دي حاجة طبيعية، أي زوجه مكاني هتعمل ده واكتر كمان وهو حبيبي ربنا يشفيه ويعافيه، والنادي الأهلي كبير ودعم الجماهير مصدر معنوي كبير لنا”.