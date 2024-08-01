شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويقلص فرص البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المقاولون العرب وسيراميكا، جمعت الفريقين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وتقدم فريق سيراميكا أولا على أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله جون إيبوكا في الدقيقة 42، ثم تعادل المقاولون في الدقيقة الأولى بالشوط الثاني بهدف جواكيم أوجيرا.

بهذه النتيجة يرفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 45 في المركز السابع، بينما يرفع المقاولون رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ 17 ويقلص فرص بقائه في الدوري.

وبدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أسامة النجار، جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، محمد مجلي، معز أفولو، أحمد الشيمي، محمد عنتر، جواكيم أوجيرا، محمد سالم.

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، خالد صبحي، رجب نبيل، سعد سمير، فيفور أكيم، محمد توني، جون إيبوكا، محمد إبراهيم، محمد عادل، أحمد القرموطي، صامويل أمادي.

جاءت أحداث اللقاء هادئة بين الفريقين، ومع انتصاف أحداث الشوط الأول بدأ المقاولون العرب التكشير عن أنيابه الهجومية، عن طريق محمد عنتر ومحمد سالم.

وفي الدقيقة 26، سجل محمد سالم مهاجم المقاولون العرب هدفاً بعد تسديدة مميزة سكنت شباك محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يعود الحكم إلى الفار والذي أثبت وجود تسلل ليتم إلغاء الهدف.

ونجح جون ايبوكا مهاجم سيراميكا في الدقيقة 42، في تسجيل هدف التقدم لفريقه من خلال رأسية مميزة سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

احتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 49، بتقدم سيراميكا على المقاولون بهدف نظيف.

الشوط الثاني:

بدأ المقاولون العرب الشوط الثاني باندفاع هجومي كبير في محاولة لتعديل النتيجة، وفي الدقيقة 46، سجل الأوغندي جواكيم أوجيرا لاعب المقاولون العرب، هدف التعادل لفريقه بعد استغلاله لتمريرة مميزة من محمد سالم زميله بالفريق، ليسددها دون تردد في شباك محمد بسام حارس سيراميكا.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 96 معلناً نهاية اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.