شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور يقود هجوم البنك الاهلى أمام الأهلى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء الاهلى بعد قليل المقرر لها التاسعة مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز "دورى NILE".

حراسة المرمى .. أحمد صبحى.

خط الدفاع .. محمد عبد الغنى، سعيدو سيمبورى، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط .. إسحاق يعقوبو، احمد النادرى، سيرجى أكا، محمد هلال

خط الهجوم .. أحمد مدبولى، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى .. حسن شاهين، محمود الجزار، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، احمد ربيع، عماد فتحى، موسى فراوى، جريندو.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

بينما يحتل الأهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 65 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.