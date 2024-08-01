شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصري لمباراة سموحة في الدروى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من ، محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فخر الدين بن يوسف ، حسين فيصل ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، عمرو موسى ، حسن علي ، سمير فكري ، ميدو جابر ، يوسف الجوهري ، ايزي ايميكا ، أحمد فؤاد ، أحمد شرف.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .