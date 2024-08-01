شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن والبدرى يقودان تشكيل سموحة لمواجهة المصرى بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة التشكيل الاساسى لفريقه الذي يخوض مواجهة المصرى البورسعيدى بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كل من ..

حراسة المرمى .. الهانى سليمان.

خط الدفاع .. عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس أرثر، محمد سعيد مكرونة.

خط الوسط .. محمد متولى كناريا، أبوبكر ليادى، عمرو قلاوه، دوكو دودو.

خط الهجوم .. حسام حسن ، مصطفى البدرى.

يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز الفريق السكندري في 12 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو سموحة 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.