ميدو يشمت في وفاة إسماعيل هنية.. وهجوم حاد على اللاعب السابق على مواقع التواصل

الشارقة - اميمة ياسر - أثار لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة له عبر فيها عن فرحته باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي تعرض لعملية اغتيال بمقذوف جوي في شمال طهران الأربعاء.

وقال ميدو تغريدة له:" المصريين اللي زعلانين اوي على وفاة اسماعيل هنيه بفكركم ان الحمد لله انه توفى قبل ان ينفذ أهم نقطة في أچندةً حماس وهي محاولة إرهاب #الجيش_المصري وإرضاخه عن طريق تهريب الأسلحة والدواعش إلى سيناء اما عن الأخوه الفلسطينيين اللي زعلانين على وفاته بقولهم دمتم أغبياء وابقوا بلغوني الورثة بتوعه معاهم كام مليون في حساباتهم في #باريس بعد كام سنه!!»

وبعد نشر هذه التدوينة انهالت التعليقات الغاضبة ضد ميدو.