تفاصيل جديدة في مفاوضات الزمالك مع يسري وحيد

اقترب مسئولو نادي الزمالك، من حسم صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأبيض توصلت إلى اتفاق مع يسري وحيد، لاعب فريق طلائع الجيش، بشأن كافة تفاصيل انتقاله للزمالك في الموسم المقبل.

ويتميز يسري بالقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر، مما يجعله بديلاً مناسباً لكل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي في المرحلة المقبلة.

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وأضافت التقارير أن اللاعب وافق على الانتقال للزمالك في الموسم القادم، وسيبدأ مجلس إدارة النادي التفاوض مع إدارة نادي طلائع الجيش خلال الأيام المقبلة لإتمام الصفقة رسمياً.

يستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة الجونة، غدًا الجمعة ضمن منافسات مساقة الدوري المصي الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد الجونة غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.