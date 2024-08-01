فيديو| وسام أبوعلي علي يسجل ويتصدر قائمة هدافي الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في التقدم على نظيره البنك الاهلي، قبل خلال المباراة الجارية الآن بينهما على ملعب استاد القاهرة.

ويواجه الاهلي، نظيره البنك الاهلي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل المهاجم الفلسطيني الدولي هدف الأهلي الأول في المباراة الجارية الآن في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ليصدر قائمة هدافي مسابقة الدوري.

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وتصدر وسام أبو علي قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد الهدف حيث رفع رصيده إلى 15 هدفًا.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة.

وضم تشكيل الاهلي أمام البنك الاهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، إمام عاشور.

خط الهجوم : وسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من :

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، محمود كهربا ، أحمد عبد القادر ،محمد مجدي أفشة ،كريم وليد، مصطفى شوبير ، محمد عبد الله ، أحمد عابدين.