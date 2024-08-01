ليفربول يحدد موقفه من بيع لاعبه هذا الصيف

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد حسم موقفه من بيع لاعبه فابيو كارفاليو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد أرتبط لاعب نادي ليفربول، فابيو كارفاليو، بالرحيل عن صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لـ صحيفة “تيليجراف” البريطانية فإن نادي ليفربول غير مهتم بإعارة أو بيع لاعبه فابيو كارفاليو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وواصلت أن سبب ارتباط اسم كارفاليو بالرحيل عن صفوف ليفربول هذا الصيف هو انه قد قضى نصف الموسم الماضي في فريق هال سيتي.

وينتهي عقد اللاعب البرتغالي كارفاليو مع ليفربول في صيف 2027.

ولكن أشارت تقارير آخرى أن ليفربول من الممكن أن يستغنى عن كارفاليو بشكل نهائي في حال وصول عرض مالي يتخطى 20 مليون جنية إسترليني.

يذكر أن كارفاليو الموسم الماضي خاض 20 مباراة مع هال سيتي حيث أحرز 9 أهداف وقام بصناعة هدفين طوال الموسم.