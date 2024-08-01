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الاهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على البنك في الدوري المصري

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا أمام البنك الاهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره البنك الاهلي في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف الفلسطيني وسام أبو علي، لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 8 بتسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة.

ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الاهلي والبنك الاهلي تسجيل أي أهداف أخرى لينتهي بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

ورفع وسام أبو علي مهاجم النادي الاهلي رصيده إلى 15 هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليتصدر قائمة الهدافين منفردًا.

وحتى الآن يتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد البنك الاهلي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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