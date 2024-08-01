رابطة الأندية ترد على شكوى بيراميدز ضد الاهلي

قامت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالرد على شكوى نادي بيراميدز ضد الاهلي عبر خطاب أرسلته إلى لجنة الانضباط.

وأفادت رابطة الأندية في خطابها بما استلمته من النائب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي بأن مجلس النواب يرفض التحقيق معه أمام لجنة الانضباط.

وكان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد محمد الجارحي، بعد المباراة الأخيرة أمام الاهلي والتي أقيمت على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت عن شكوى نادي بيراميدز ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الاهلي، وكذلك إمام عاشور وخالد عبد الفتاح، ثنائي الأحمر للجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وطالبت رابطة الأندية، اتحاد الكرة المصري بتحويل شكوى بيراميدز ضد كل من محمد الجارحي ومحمد سراج، أعضاء مجلس إدارة الاهلي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة لخالد عبد الفتاح وإمام عاشور، ثنائي الفريق إلى لجنة الانضباط.

كما أنها وجهت بسرعة التحقيق والبت في التجاوزات المشار اليها، وأيضًا ما تم إحالته لها من تجاوزات سابقة، وذلك بهدف دعم نجاح المسابقات الكروية وتصديًا لأي خروج عن النص.