حقيقة مفاوضات الاهلي مع الفلسطيني عدي الدباغ

شهدت الساعات الأخيرة تردد أنباء، عن دخول النادي الاهلي، في مفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي.

ورد مهدي بايات، الرئيس التنفيذي لنادي شارلروا البلجيكي، على الأنباء المترددة بشأن وجود مفاوضات من الاهلي للحصول على خدمات اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكد بايات في تصريحات صحفية بأنه لم يحدث أي تواصل من الاهلي للتعاقد مع عدي الدباغ في الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن الأنباء التي تشير إلى أن النادي الاهلي قد حصل على توقيع اللاعب غير صحيحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشارلروا أن عدي الدباغ مستمر في تعاقده مع النادي البلجيكي حتى عام 2026، مؤكداً أن هناك عروض عديدة من مختلف الدوريات للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، ولكن ليس من بينها الأهلي المصري.

وختم بايات تصريحاته بالقول إنهم سيأخذون بعين الاعتبار جميع العروض المقدمة للاعب، وسيختارون الأفضل منها.