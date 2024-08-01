"ضابط صف تركي متقاعد".. من هو يوسف ديكتش صاحب فضية أولمبياد باريس؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن التركي يوسف ديكتش، من إبهار الجميع خلال منافسات الرماية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح يوسف ديكتش في حصد الميدالية الفضية لتركيا، رفقة زميله شيفوال إيلايدا ترهان، بعد الفوز في منافسة الرماية على بعد 10 أمتار في الأولمبياد.

ولفت ديكتش الأنظار إليه، بعد أن ظهر دون معدات الوقاية الخاصة باللعبة، العدسات، سدادات الأذن والخوذات، واضعاً إحدى يديه في جيبه، واستخدم اليد الثانية في التصويب.

من هو يوسف ديكتش؟

يبلغ يوسف ديكتش من العمر 51 عاماً، وهو من مواليد يناير 1973، في مدينة "كهرمان مرعش" التركية.

ودرس ديكتش في كلية التربية البدنية والتعليم في جامعة غازي بأنقرة، وحصل على الماجستير من جامعة سلجوق في قونية.

وذكرت صحيفة "AKSAM" التركية، أن ديكتش رامي متمرس، وضابط صف أول متقاعد في الجيش التركي.

وتعد هذه هي المشاركة الخامسة لديكتش في الأولمبياد، حيث سبق له المشاركة في أولمبياد بكين 2008، لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، وأخيراً باريس 2024، ولكنه لم يتمكن من حصد أي ميدالية في المشاركات السابقة.

وشارك ديكيتش في دورة ألعاب البحر المتوسط في عام 2013، وتمكن من حصد العديد من الميداليات.

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