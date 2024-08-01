"أفشة وكهربا".. دكة بدلاء الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي للقاء، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، وسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في المباراة كلا من:

"مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، أحمد عابدين، محمد عبد الله، كريم وليد، محمد مجدى أفشة، أحمد عبد القادر، محمود كهربا".

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