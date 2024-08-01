موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والباراجواي في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يستعد منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 والتي تستضيف منافستها المدينة الفرنسية باريس.

وصعد المنتخب الأوليمبي إلي ثمن النهائي بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بأولمبياد باريس برصيد 7 نقاط.

وحقق الفراعنة فوزاً تاريخياً على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من الأولمبياد.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والباراجواي والقناة الناقلة:

يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره باراجواي غداً الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 1.