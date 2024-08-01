"الفدائي يفتتح أهداف الأهلي أمام البنك".. وسام أبو علي يتربع على صدارة هدافي الدوري الممتاز (فيديو و

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، من إحراز هدف فريقه الأول في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يلاقي النادي الأهلي حالياً نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز وسام أبو علي هدف النادي الأهلي الأول في اللقاء، في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، من ركلة حرة نفذها بإتقان من على حدود منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف تمكن أبو علي من احتلال صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 هدفاً، وبفارق هدف عن الثنائي فيستون مايلي لاعب بيراميدز وحسام أشرف لاعب بلدية المحلة، برصيد 14 هدفاً لكلاً منها.

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