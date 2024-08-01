منتخب مصر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة باراجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

اختتم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم استعداداته اليوم الخميس قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع الفراعنة بنظيره باراجواي في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية الجارية فى فرنسا .

واكتفت كتيبة البرازيلي روجيرو ميكالي بخوض تدريب وحيد عقب وصول البعثة إلى مدينة مرسيليا أمس الأربعاء من مدينة بوردو استعداداً للموقعة المرتقبة أمام باراجواي.

وشهد المران الجماعي للفراعنة والذي اتسم بالجدية والروح والحماس مشاركة جميع اللاعبين، وركز خلاله ميكالي على بعض الجوانب الخططية في ظل قوة وشراسة المنافس.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة منتخب الباراجواي غداً الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي تأهل إلي دور ربع النهائي بأولمبياد باريس، بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية عقب تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف.