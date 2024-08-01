الأهلي ينهي الشوط الأول متقدماً على البنك بأقدام وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدماً على البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف المارد الأحمر الأول عن طريق الهداف الفلسطيني وسام أبو علي من ضربة حرة سددها بقوة على يسار أحمد صبحي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول للقاء.

وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد. خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، وسام أبو علي.

وقبل مباراة البنك، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة.