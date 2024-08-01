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"كله يعيش الوهم".. جماهير الأهلي توجه رسالة قوية خلال مباراة البنك الأهلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الممتاز.

وحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، على توجيه رسالة إلى كل منافسي الأهلي بالدوري المصري، حيث رفعت الجماهير لافتة كتب عليها: "يعني ايه الدوري المصري، يعني كله يعيش الوهم والأهلي ياخد الدوري".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعهم من 28 مباراة بالمسابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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