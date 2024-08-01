"كله يعيش الوهم".. جماهير الأهلي توجه رسالة قوية خلال مباراة البنك الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، على توجيه رسالة إلى كل منافسي الأهلي بالدوري المصري، حيث رفعت الجماهير لافتة كتب عليها: "يعني ايه الدوري المصري، يعني كله يعيش الوهم والأهلي ياخد الدوري".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعهم من 28 مباراة بالمسابقة.

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