صدمة لـ الاهلي والزمالك بسبب عمر الساعي

كشفت تقارير صحفية أن المسؤولين داخل نادي الإسماعيلي استقروا على بيع عمر الساعي نجم خط وسط فريق الكرة الأول، من أجل حل أزمات الدراويش المالية.

وكان الاهلي والزمالك وبيراميدز قد أبدوا رغبتهم في ضم لاعب الإسماعيلي عمر الساعي بعد نهاية الموسم.

ولم يتقدم حتى الآن أي من هذه الأندية عرضاً رسمياً إلى إدارة النادي الإسماعيلي لشراء عمر الساعي في الموسم المقبل.

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و أشارت التقارير أن إدارة الإسماعيلي ترفض فكرة الصفقات التبادلية التى طرحها بعض الوسطاء من الأندية لتخفيض المقابل المالي لبيع عمر الساعي.

وتابعت التقارير أن إدارة الإسماعيلي تريد الاستفادة من العائد المالي لحل الأزمة المالية التى يعاني منها الدروايش.

واقترح ناديي الاهلي والزمالك على الصفقات التبادلية لإقناع مسؤولي الإسماعيلي بضم اللاعب بالإضافة إلى دفع مقابل مالي ليس كبير.

وواصلت أن هذا الأمر أصبح صدمة بالنسبة لمسؤولي الاهلي والزمالك خاصة أن المبلغ المالي الذى يطلبه الإسماعيلي كبير.

واختتم التقرير أن إدارة نادي الإسماعيلي ترغب في إغلاق باب الحديث عن رحيل أي لاعب لحين حسم فريق الكرة موقفه في بطولة الدوري الممتاز.